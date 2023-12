Boeing accélère sur les réductions d'emplois stratégiques-sources

par Valerie Insinna et Tim Hepher (Reuters) - Boeing prévoit des coupes plus importantes qu'attendu dans son personnel en charge de la stratégie, pour diviser par deux le nombre de stratèges employés dans des pôles majeurs, sur fond d'une réorganisation destinée à mieux répondre aux pressions industrielles, a-t-on appris auprès de personnes au fait de la question. Cette décision vient confirmer la réorientation de l'avionneur américain, qui a nommé lundi Stephanie Pope au poste de directrice des opérations, plaçant la femme de 51 ans en pôle position pour succéder à Dave Calhoun à la direction générale du groupe. Boeing fait face à des perturbations dans ses chaînes d'approvisionnement, alors qu'il doit déjà éponger une dette de près de 40 milliards de dollars accumulée à cause du creux provoqué par la crise du COVID-19 et par l'immobilisation de ses 737 MAX pour raison de sûreté. Selon les sources, certains s'inquiètent que le recentrage de Boeing sur ses activités opérationnelles l'empêche de penser au long-terme dans une période cruciale pour l'industrie. Boeing a annoncé le mois dernier que Marc Allen, considéré jadis comme le futur directeur général, quittait son poste de directeur stratégique et qu'une partie de son équipe serait redéployée dans des pôles du groupe. Dave Calhoun a écrit dans un mémo daté du 16 novembre que la décision donnerait davantage de pouvoir aux divisions de l'avionneur, avec des stratégistes "intégrant directement les unités qu'ils soutiennent". Toutefois, les sources ont déclaré que ces unités allaient voir disparaître au moins 50% des postes de stratégistes oeuvrant au quotidien au sein des divisions Services mondiaux et Appareils commerciaux. On ne connaît pas le nombre d'employés affectés par la décision. Symbole de l'accélération des réductions d'emplois, il a été demandé à certains stratégistes de ne pas revenir au bureau lorsqu'ils recevront le préavis de 60 jours de leur suppression de poste, ont indiqué les sources, précisant que des courriers devraient être transmis cette semaine. Au sein de la division Défense, la situation évolue moins vite, avec dans un premier temps une fusion entre le pôle stratégie et le pôle de développement commercial, mais des "coupes" d'au moins 50% sont aussi attendues, ont déclaré les sources. Boeing a confirmé le remaniement au sein de la division Défense mais a refusé de s'exprimer sur le nombre de suppressions de postes à travers le groupe. Selon les sources, l'avionneur emploie au total environ 200 stratégistes. (Reportage Tim Hepher à Paris et Valerie Insinna à Washington; version française Jean Terzian)