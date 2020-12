BNP: Un tandem pourrait succéder l'an prochain à Bordenave, selon Les Echos

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - BNP Paribas prépare la succession de son directeur général délégué, Philippe Bordenave, qui pourrait être remplacé à l'issue de son mandat l'an prochain par un tandem composé du patron de la banque d'investissement et de celui de la banque de détail, lit-on vendredi sur le site du quotidien Les Echos, qui cite trois sources ayant une bonne connaissance du groupe.

Parmi les scénarios évoqués, figure celui "d'un tandem associant le dirigeant de la banque de financement et d'investissement (BFI), Yann Gérardin, et celui de la banque de détail en France, en Italie et en Belgique, Thierry Laborde", écrit le quotidien économique.

"C'est ce qui tient la corde", ajoute le quotidien, citant une de ces sources.

Le mandat de l'actuel directeur général délégué, Philippe Bordenave, âgé de 66 ans, avait été prolongé en 2019 d'une année supplémentaire.

Interrogée par Reuters, une porte-parole de la banque a refusé de commenter ces informations.

NOTE: Ces informations n'ont pas été vérifiées par Reuters, qui ne garantit pas leur exactitude.

(Bureau de Paris, Jean-Michel Bélot pour le service français, édité par version française Henri-Pierre André)