BNP s'est rapproché d'Amsterdam à l'été pour évoquer ABN Amro, rapporte FD

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - BNP Paribas a tenu l'été dernier des discussions avec le gouvernement des Pays-Bas en vue d'une possible prise de participation dans la banque publique ABN Amro, a rapporté vendredi le quotidien néerlandais FD, citant des documents officiels. Ces documents montrent que BNP a fait part au ministère néerlandais des Finances de son intérêt pour ABN Amro, indique FD. Les deux établissements bancaires n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Des sources avaient indiqué en juin dernier que BNP avait fait part au gouvernement néerlandais de son intérêt pour le rachat de ABN Amro, information que les documents cités par FD semblent confirmer. L'Etat néerlandais, qui a procédé en 2008 au sauvetage de ABN Amro et détient encore 56% de la banque, a annoncé le mois dernier qu'il envisageait de réduire sa participation dans l'institution. (Reportage Bart Meijer; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)