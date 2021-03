BNP Paribas veut prendre jusqu'à 100% du capital d'Exane

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe bancaire BNP Paribas a annoncé jeudi qu'il envisageait de porter sa participation dans le groupe d'investissements financiers Exane de 50% actuellement jusqu'à 100%.

"La transaction envisagée permettra de renforcer et d’élargir encore la gamme de services actions et dérivés actions que BNP Paribas peut proposer aux investisseurs institutionnels et aux entreprises au niveau mondial", a indiqué la banque dans un communiqué.

L'opération reste soumise à l’approbation des actionnaires concernés, des autorités de régulation et de la concurrence.

Fondé en 1990, Exane gère depuis 2004 pour BNP Paribas l'activité intermédiation sur les activités européennes sous la marque Exane BNP Paribas.

L'accord de partenariat avait été renouvelé pour une période de cinq ans en 2018.

"Il s'agit d'une évolution naturelle à la suite de notre partenariat fructueux de longue date", a déclaré à propos de l'opération Ben Spruntulis, le responsable actions d'Exane, dans un courrier adressé aux clients d'Exane BNP Paribas.

Le rachat de 100% d'Exane par BNP Paribas devrait être finalisé au deuxième trimestre 2021, poursuit-il.

"Pour les prochains mois, rien ne changera dans notre relation avec vous", a-t-il ajouté à destination des clients.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)