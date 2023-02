BNP Paribas veut porter à 75 ans la limite d'âge de son président

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - BNP Paribas souhaite prolonger le mandat de son président Jean Lemierre pour une durée de trois ans et prévoit pour ce faire de soumettre à ses actionnaires une résolution repoussant de trois ans la limite d'âge du président du conseil d'administration. Dans l'avis de convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires en prévision de son assemblée générale du 16 mai prochain, la première banque de la zone euro prévoit une résolution visant à modifier les statuts pour porter la limite d'âge à 75 ans contre 72 ans actuellement, confirmant une information du quotidien Les Echos. Une autre résolution prévoit de renouveler le mandat de Jean Lemierre, âgé de 72 ans, pour trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'assemblée générale de 2026. Né en 1950, Jean Lemierre a succédé en 2014 à Baudouin Prot comme président du conseil d'administration. Il fut directeur du Trésor de 1995 à 2000 et président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) de 2000 à 2008. Il siège également au conseil d'administration de TotalEnergies. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Matthieu Protard, édité par Tangi Salaün)