BNP Paribas : vers des acquisitions ?

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un ralentissement de la croissance économique en 2024 pourrait créer davantage d'opportunités pour des acquisitions ciblées, a déclaré jeudi le directeur financier de BNP Paribas, Lars Machenil, lors d'une conférence de présentation des résultats financiers du groupe. Alors que plusieurs analystes lui demandaient de détailler comment la première banque française par capitalisation boursière comptait utiliser les 16 milliards de dollars (15,17 milliards d'euros) issus du produit de la vente de sa filiale californienne Bank of the West, Lars Machenil a déclaré qu'une économie en croissance rapide ferait pencher la balance vers davantage d'investissements. "Si la croissance (économique) est un peu plus timide, ce qui est probablement ce que nous verrons l'année prochaine, alors l'entretien de la croissance supplémentaire - naturelle, organique - sera un peu plus lente", a déclaré Lars Machenil. "Mais en même temps, il y aura plus de turbulences sur les marchés et donc probablement plus (...) d'activités disponibles pour faire des affaires, donc il pourrait y avoir un léger changement", a-t-il ajouté. Lars Machenil n'a pas précisé la nature des acquisitions complémentaires. Il a rappelé que, en plus des 5 milliards d'euros destinés au plan de rachat d'actions que BNP est sur le point d'achever, le groupe s'était engagé à redéployer 7 milliards d'euros de recettes sur des investissements et des acquisitions. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin)