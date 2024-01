BNP Paribas va verser entre 400 et 600 mlns d’euros dans l'affaire Helvet Immo (Le Parisien)

PARIS, 1er janvier (Reuters) - BNP Paribas a signé un accord avec l'association de consommateur CLCV (Consommation, logement, cadre de vie) dans l'affaire des prêts Helvet Immo et pourrait verser de 400 à 600 millions d'euros à 4.600 clients, a rapporté lundi Le Parisien, citant le délégué général de CLCV. La filiale de crédit à la consommation du groupe, BNP Paribas Personal Finance (BNPPF), qui détient notamment Cetelem, a été reconnue fin novembre coupable d'avoir dissimulé les risques liés au crédit immobilier Helvet Immo, dont quelque 4.600 contrats ont été signés en 2008-2009. Ce prêt, destiné à l'investissement locatif défiscalisé, était libellé en francs suisses mais remboursable en euros. Cependant, les remboursements ont explosé quand l'euro a chuté par rapport à la monnaie suisse après la crise financière de 2008. BNP Paribas et la CLCV n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire. (Rédigé par Kate Entringer et Sybille de La Hamaide, avec Tassilo Hummel)