BNP Paribas : Le patron du "prime brokerage" pour l'EMEA va quitter la banque

LONDRES, 7 juin (Reuters) - Oliver Jacomb, le directeur des activités de services aux hedge funds (prime brokerage) pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) chez BNP Paribas , va quitter la banque, a indiqué mercredi à Reuters une source proche du dossier. Un représentant de BNP Paribas n'a pas souhaité commenter, et Oliver Jacomb n'avait pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires par mail ou via le réseau LinkedIn. Olivier Jacomb est le dernier ancien cadre dirigeant de Deutsche Bank à quitter BNP Paribas après le rachat en 2019 par la banque française des activités de "prime brokerage" de sa consoeur allemande. (Reportage Sinead Cruise et Lawrence White, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)