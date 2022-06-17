BNP Paribas et ABN Amro ne commentent pas les informations faisant état d'un rapprochement
17 juin (Reuters) - ABN Amro Bank NV:
* UNE PORTE-PAROLE DE BNP PARIBAS DÉCLARE N'AVOIR AUCUN COMMENTAIRE À FAIRE SUR LES INFORMATIONS ÉVOQUANT UN INTÉRÊT POUR ABN AMRO
* ABN AMRO NE COMMENTE PAS LES "RUMEURS DE MARCHÉ" - PORTE-PAROLE
* LE MINISTÈRE NÉERLANDAIS DES FINANCES DIT NE PAS POUVOIR FAIRE DE COMMENTAIRE "SUR DES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA VENTE D'UNE PARTICIPATION DANS ABN AMRO"
* LE MINISTÈRE NÉERLANDAIS DES FINANCES DIT AVOIR INFORMÉ LE PARLEMENT DU FAIT QU'IL AVAIT SOLLICITÉ DES CONSEILS EN VUE D'UNE POSSIBLE CESSION D'ACTIONS ABN AMRO
* LE MINISTÈRE NÉERLANDAIS DES FINANCES DIT AVOIR RÉGULIÈREMENT DES DISCUSSIONS AVEC DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES
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