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BNP Paribas et ABN Amro ne commentent pas les informations faisant état d'un rapprochement

BNP Paribas et ABN Amro ne commentent pas les informations faisant état d'un rapprochement

17 juin (Reuters) - ABN Amro Bank NV:

* UNE PORTE-PAROLE DE BNP PARIBAS DÉCLARE N'AVOIR AUCUN COMMENTAIRE À FAIRE SUR LES INFORMATIONS ÉVOQUANT UN INTÉRÊT POUR ABN AMRO

* ABN AMRO NE COMMENTE PAS LES "RUMEURS DE MARCHÉ" - PORTE-PAROLE

* LE MINISTÈRE NÉERLANDAIS DES FINANCES DIT NE PAS POUVOIR FAIRE DE COMMENTAIRE "SUR DES CONSIDÉRATIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA VENTE D'UNE PARTICIPATION DANS ABN AMRO"

* LE MINISTÈRE NÉERLANDAIS DES FINANCES DIT AVOIR INFORMÉ LE PARLEMENT DU FAIT QU'IL AVAIT SOLLICITÉ DES CONSEILS EN VUE D'UNE POSSIBLE CESSION D'ACTIONS ABN AMRO

* LE MINISTÈRE NÉERLANDAIS DES FINANCES DIT AVOIR RÉGULIÈREMENT DES DISCUSSIONS AVEC DIFFÉRENTES PARTIES PRENANTES

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