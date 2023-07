BNP Paribas dépasse les attentes au T2, porté par ses services de prêt

Crédit photo © Reuters

par Mathieu Rosemain PARIS (Reuters) - BNP Paribas a fait état jeudi de résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, la forte croissance de ses services de financement obligataire, de prêt aux entreprises et sa bonne gestion des coûts ayant limité le recul de sa branche d'investissement. Le résultat trimestriel net de la première banque française par capitalisation boursière s'établit à 2,81 milliards d'euros, en baisse de 4,9% mais supérieur aux 2,49 milliards d'euros attendus par les analystes, selon un consensus compilé par la société. Le produit net bancaire de BNP Paribas s'est établi à 11,4 milliards d'euros, en baisse de 1,5% mais également au-dessus des attentes, tandis que le coût du risque a été moins élevé que prévu, à 689 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025. "Une amélioration du contrôle des coûts est rare et rassurante quant à l'attention portée par BNP à ce sujet dans un contexte d'inflation élevée", a déclaré RBC dans une note aux clients. A la Bourse de Paris, le titre BNP Paribas était en hausse de plus de 2% dans la matinée. La division de banque d'investissement et de financement a enregistré une baisse de 2,3% sur la période, son résultat ayant notamment été affecté par une forte baisse des revenus de FICC, en chute de 18,4%, tandis que ceux de sa branche Equity et Prime Services ont baissé de 3%. En revanche, le chiffre d'affaires des activités de "global banking" au sein de la banque d'investissement, qui comprennent les émissions obligataires, les prêts syndiqués et la gestion de trésorerie, a bondi de 17,5% au deuxième trimestre à périmètre et change constants. Le résultat net a également été impacté par une série d'éléments exceptionnels à hauteur de 723 millions d'euros. Ces éléments comprennent une provision de 125 millions d'euros pour un litige non spécifié. Ils s'ajoutent à un "ajustement des couvertures" de 430 millions d'euros lié aux changements des modalités fixées par la Banque centrale européenne pour les prêts à plus long terme ciblés (TLTRO), un plan de relance monétaire visant à soutenir l'économie alors que les taux d'intérêt restent à des niveaux historiquement bas, a déclaré la banque. BNP Paribas a confirmé que son programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros se déroulerait comme prévu, ajoutant que la deuxième tranche de 2,5 milliards d'euros avait été approuvée et serait lancée dès le début du mois d'août. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)