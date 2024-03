BNP Paribas annonce le lancement du programme de rachat d'actions prévu pour 2024

4 mars (Reuters) - BNP Paribas SA: * ANNONCE LE LANCEMENT DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PRÉVU POUR 2024 POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 1,055 MILLIARD D'EUROS * A REÇU L'APPROBATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ET UN CONTRAT A ÉTÉ CONCLU AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AGISSANT DE MANIÈRE INDÉPENDANTE, AUQUEL A ÉTÉ CONFIÉE UNE INSTRUCTION IRRÉVOCABLE D'ACHAT DES ACTIONS * LA PÉRIODE D'ACHAT DÉBUTERA LE 4 MARS 2024 ET SE TERMINERA AU PLUS TARD LE 23 AVRIL 2024. LES ACTIONS ACHETÉES DANS LE CADRE DU PROGRAMME SERONT ANNULÉES Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)