BMW vise une nette hausse de ses résultats en 2021

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Le constructeur automobile bavarois BMW a annoncé mercredi s'attendre à une progression significative de son bénéfice avant impôt pour l'exercice 2021, prévoyant une forte performance dans toutes ses divisions.

BMW, propriétaire des marques MINI et de Rolls-Royce, a dit s'attendre à une croissance solide des livraisons par rapport à l'exercice précédent pour sa division automobile, qui devrait connaître une marge d'exploitation entre 6% et 8%.

D'ici 2023, environ 90% des segments de marché auront des modèles entièrement électriques et le modèle BMW i4 sera lancé trois mois en avance par rapport à sa date de lancement d'origine, a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué.

"Le groupe BMW a des projets ambitieux pour 2021", a déclaré le président du directoire, Oliver Zipse. "Nous avons entamé la nouvelle année avec une bonne dynamique et prévoyons de revenir à un niveau d'avant crise le plus rapidement possible - et d'aller encore plus loin."

A la Bourse de Francfort, l'action BMW gagnait 1,8% dans les premiers échanges.

(Riham Alkousaa, version française Lucinda Langlands-Perry, édité par Blandine Hénault)