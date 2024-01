BMW réaménage son siège de Munich pour produire des VE à partir de 2027

BERLIN (Reuters) - BMW va investir 650 millions d'euros pour convertir son usine principale de Munich afin de produire exclusivement des véhicules électriques (VE) à partir de la fin 2027, a déclaré le constructeur automobile allemand mercredi. BMW construit quatre bâtiments, dont une nouvelle chaîne d'assemblage de véhicules et un atelier de carrosserie. Le groupe a également transféré la fabrication traditionnelle de moteurs en Grande-Bretagne et en Autriche avec 1.200 employés reconvertis ou déplacés vers d'autres sites. Contrairement à d'autres constructeurs automobiles, BMW n'a pas fixé d'objectif pour arrêter la production de voitures à moteur thermique, se heurtant à la réglementation de l'Union européenne qui interdit la vente de nouvelles voitures à essence et diesel dans l'UE à partir de 2035. Les véhicules complètement électriques représentaient 15% des ventes du groupe en 2023, une proportion qui devrait passer à un tiers d'ici 2026. Les constructeurs automobiles, de Mercedes-Benz à Volkswagen, ont dernièrement signalé que les ventes de véhicules électriques n'avançaient pas aussi vite que prévu. Cela est principalement dû aux contraintes économiques pesant sur les consommateurs, alors que les goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, qui ont retardé la production, commençaient à s'atténuer. En septembre dernier, lors du salon de la mobilité IAA de Munich, BMW a dévoilé son projet de "Neue Klasse", ce qui représente un effort de plusieurs milliards d'euros de la part de BMW pour diminuer l'écart technologique avec des concurrents tels que Tesla et d'autres fabricants de VE. La voiture, dont la taille est comparable à celle de la BMW Série 3, le modèle le plus vendu de la marque, sera construite à l'usine de Munich à partir de 2026 en parallèle avec les voitures à moteur à combustion. Elle sera également produite dans la nouvelle usine BMW en construction à Debrecen, en Hongrie, ainsi qu'à Shenyang, en Chine, et à San Luis Potosi, au Mexique. (Reportage Victoria Walderse ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)