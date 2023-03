BMW promet des prix stables, prévoit une marge de 8-10% pour l'automobile en 2023

















BERLIN (Reuters) - BMW a annoncé mercredi prévoir une marge de 8-10% pour son segment automobile en 2023 et a promis de maintenir les prix à un niveau stable, après plusieurs années à répercuter la hausse de ses coûts sur le consommateur. Le constructeur automobile haut de gamme a confirmé des résultats préliminaires publiés la semaine dernière pour 2022, y compris une marge de 8,6% dans l'activité automobile sur un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de 10,6 milliards d'euros et un flux de trésorerie de 11,1 milliards d'euros. Près de la moitié du flux de trésorerie provient d'une contribution en espèces de la coentreprise chinoise BMW Brilliance Automotive (BBA). Le titre BMW prenait 0,8% à 96,37 euros à 08h38 GMT à la Bourse de Francfort. Le constructeur a également signalé mercredi que sa transition vers les véhicules électriques à batterie (BEV) avançait plus vite que prévu, et devrait ralentir légèrement en 2023 pour atteindre un pourcentage élevé à deux chiffres. BMW s'attend à ce que les véhicules électriques à batterie représentent un quart de ses nouvelles ventes d'ici 2025, pour atteindre un tiers d'ici 2026 — un bond ambitieux par rapport aux estimations d'une vente sur onze l'année dernière. Le groupe "prévoit d'atteindre une part de plus de 50% de BEV bien avant 2030", précise un communiqué. La société allemande a déclaré qu'elle pouvait envisager la mise en production d'un véhicule à batterie fonctionnant avec des piles à combustible à hydrogène d'ici le milieu de la décennie. Le véhicule d'essai BMW iX5 Hydrogen*, doté d'une autonomie de 500 km et d'une capacité de ravitaillement en carburant en trois à quatre minutes, est actuellement testé dans plusieurs pays. La société a proposé aux actionnaires un dividende de 8,50 euros, contre 5,80 euros l'année précédente. (Reportage de Victoria Waldersee, version française Dina Kartit, édité par Jean-Stéphane Brosse et Kate Entringer)