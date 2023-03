BMW prévoit une marge de 8-10% pour l'automobile en 2023

BERLIN, 15 mars (Reuters) - BMW annoncé mercredi prévoir une marge de 8-10% pour son segment automobile en 2023 et a promis de maintenir les prix à un niveau stable, après plusieurs années à répercuter la hausse de ses coûts sur le consommateur. Le constructeur automobile haut de gamme a également signalé que sa transition vers les véhicules électriques à batterie (BEV) avançait plus vite que prévu. BMW s'attend à ce que les véhicules électriques à batterie représentent un quart de ses nouvelles ventes d'ici 2025 et le groupe "prévoit d'atteindre une part de plus de 50% de BEV bien avant 2030", précise un communiqué. (Reportage de Victoria Waldersee, version française Dina Kartit, édité par Jean-Stéphane Brosse)