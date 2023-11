BMW : Hausse de la marge au T3, confirmation des prévisions annuelles

BERLIN (Reuters) - BMW a fait état vendredi d'une hausse de la marge de sa division automobile au troisième trimestre tirée par les ventes de voitures électriques et plus onéreuses, permettant au constructeur allemand de confirmer ses objectifs annuels. La marge de BMW sur les bénéfices avant intérêts et impôts ressort à 9,8% au cours du trimestre, 10,8% si l'on exclut la prise de contrôle de sa coentreprise chinoise BMW Brilliance Automotive (BBA) en 2022. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 3,4% pour atteindre 38,5 milliards d'euros, ce qui dépasse les estimations des analystes interrogés par LSEG. Le bénéfice net du groupe a toutefois reculé de 7,7% sur le trimestre, souffrant de la comparaison avec les chiffres de l'année dernière, sous l'effet de la consolidation de BBA, selon le groupe. Le constructeur automobile, qui a maintenu un ton prudemment optimiste tout au long de l'année et a relevé ses perspectives de marge automobile en août, n'a pas mentionné l'impact des taux d'intérêt élevés ou l'inflation sur la croissance, contrairement à d'autres concurrents tels que Mercedes-Benz et Porsche, qui ont mis en garde contre un environnement de marché morose qui freine la demande. BMW, qui avait averti en août que les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement pourraient perdurer tout au long de l'année, a dit vendredi qu'ils s'étaient atténués. Les ventes de véhicules entièrement électriques ont pour leur part représenté 15,1% du total des livraisons du troisième trimestre, dépassant l'objectif de 15% que BMW s'était fixé pour la fin de l'année. Le flux de trésorerie disponible pour le segment automobile depuis le début de l'année s'est élevé à 5,7 milliards d'euros, ce qui est proche de la prévision de 6 milliards pour 2023. (Reportage Victoria Waldersee ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)