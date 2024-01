BMW en tête des ventes des constructeurs allemands en 2023, Mercedes fait mieux sur les marges

BMW en tête des ventes des constructeurs allemands en 2023, Mercedes fait mieux sur les marges













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les groupes automobiles allemands haut de gamme ont fait état de ventes égales ou supérieures aux prévisions pour 2023, BMW faisant la course en tête en termes de volumes tandis que Mercedes-Benz affiche les marges les plus élevées. Ce tableau illustre les différentes stratégies adoptées par les constructeurs dans la course à l'électrification sur fond de guerre tarifaire. L'américain Tesla, pionner des voitures électriques haut-de-gamme, a cassé les prix dans l'optique de privilégier les volumes sur les marges, une stratégie que les groupes européens ont eu du mal à suivre. BMW a fait état de ventes record cette année avec plus de 2,5 millions de voitures vendues, mais le groupe bavarois s'est montré plus prudent sur sa marge dans la division automobile qui devrait atteindre entre 9% et 10,5% pour 2023. De son côté, Mercedes-Benz a fait état de ventes un peu inférieures à 2,5 millions d'unités l'an dernier, un raison d'un quatrième trimestre perturbé par des contraintes d'approvisionnement et des changements de modèles. Le constructeur vise une marge annuelle dans le bas d'une fourchette comprise entre 12% et 14%. La marque Audi, propriété de Volkswagen, a vendu 1,9 million de véhicules l'an dernier mais elle reste loin derrière ses deux concurrents en termes de véhicules électriques, avec 178.000 unités vendues, contre plus de 375.000 pour BMW et 240.600 pour Mercedes-Benz. La marge d'Audi devrait se situer dans le bas de la fourchette comprise entre 9% à 11%. (Reportage Victoria Waldersee ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)