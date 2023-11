Blizzards : des morts en Mongolie, vols suspendus et écoles fermées en Chine

par Bernard Orr et Ella Cao PÉKIN (Reuters) - Un froid inhabituel et des blizzards ont fait huit morts lundi en Mongolie, frappant aussi le nord-est de la Chine où des centaines de vols ont été suspendus et de nombreuses écoles fermées. L'agence de presse étatique Xinhua, citant les autorités mongoles, a indiqué que les blizzards avaient fait huit morts et un disparu en Mongolie. Les sols des régions les plus touchées par les blizzards étaient recouverts d'une épaisse couche de neige qui pouvait atteindre 34 cm, a annoncé l'Agence nationale de météorologie et de surveillance de l'environnement de Mongolie. En Chine, 405 vols ont été annulés à l'aéroport international de Harbin Taiping dans la capitale du Heilongjiang, la province la plus septentrionale du pays, selon les données de l'application de voyage Flight Master. Les autorités du Heilongjiang ont déclaré plus tôt que l'aéroport fonctionnait par ailleurs sans perturbations. La plupart des quartiers de Harbin ont fermé les écoles primaires et secondaires, les jardins d'enfants et les établissements de formation, selon le compte WeChat officiel du gouvernement, en raison de la neige et des températures glaciales dans la région. De nombreux vols ont également été annulés dans les provinces de Jilin et de Liaoning, ainsi que dans la région de Mongolie-Intérieure, selon Flight Master. Une vidéo diffusée par un journal local montre de nombreux voyageurs bloqués dans une gare alors que de fortes chutes de neige s'abattent sur la ville de Changchun, dans la province de Jilin, et que certains trains au départ de la ville sont suspendus. Les autorités météorologiques chinoises ont averti d'une chute drastique des températures dans les prochains jours, ainsi que de blizzards, qui devraient affecter plusieurs villes, ont rapporté les médias d'État. "La saison a changé du jour au lendemain", s'est plaint un internaute du Heilongjiang sur Weibo, la plateforme de médias sociaux la plus utilisée en Chine. Les provinces et les villes ont actualisé leurs protocoles de réponse météorologique alors que de fortes chutes de neige sont attendues dans certaines parties de la Mongolie-Intérieure et des provinces de Hebei, Jilin et Liaoning, selon le quotidien China Daily. La Mongolie-Intérieure et les provinces de Liaoning et de Jilin ont également fermé les écoles lundi. La province de Heilongjiang a émis tard dimanche une alerte rouge - la plus élevée du pays - alors que l'on s'attendait à des chutes de neige de 20 mm à 40 mm dans les villes de la province jusqu'à lundi soir, météorologues chinois, a rapporté le China Daily. L'Observatoire météorologique central a déclaré que certaines régions pourraient recevoir de 8 à 10 cm de neige et que les températures chuteraient brusquement dans de nombreuses régions. (Reportage Bernard Orr, Ella Cao ; Avec la contribution de Judy Hua, Sophie Yu et du bureau de Shanghaï ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)