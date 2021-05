Blinken promet le soutien des Etats-Unis à la reconstruction à Gaza

Crédit photo © Reuters

par Jeffrey Heller

JERUSALEM (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a assuré mardi que les Etats-Unis allaient réunir des soutiens pour la reconstruction de Gaza dans le cadre des efforts entrepris pour prolonger la trêve entre le Hamas et Israël.

Le chef de la diplomatie américaine a toutefois ajouté que Washington entendait s'assurer que le Hamas, qui gouverne Gaza mais est considéré comme une organisation terroriste par les Etats-Unis, ne bénéficierait pas directement de l'aide humanitaire à venir.

Il s'exprimait après une rencontre avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, au premier jour d'une tournée au Proche-Orient.

Le chef du gouvernement de l'Etat hébreu a quant à lui menacé devant les journalistes le Hamas d'une "riposte très puissante" en cas de reprise des tirs de roquettes vers Israël.

Le cessez-le-feu en vigueur depuis vendredi, obtenu grâce à une médiation égyptienne en coordination avec les Etats-Unis, a mis fin à 11 jours de tirs de roquettes palestiniennes et d'artillerie israélienne, l'affrontement le plus sanglant entre les deux camps depuis 2014.

"Nous savons que pour prévenir un retour de la violence, nous devons employer l'espace créé au traitement d'une série plus large de dossiers et de défis sous-jacents", a dit Antony Blinken.

"Et cela commence par la réponse à la situation humanitaire grave à Gaza et par le début de la reconstruction."

Les Etats-Unis apporteront leur propre part à la reconstruction et travailleront à réunir d'autres contributions de la communauté internationale, a-t-il ajouté.

"Nous coopérerons étroitement avec tous nos partenaires pour que le Hamas ne profite pas de l'aide à la reconstruction."

Parallèlement, les autorités israéliennes ont annoncé avoir autorisé l'acheminement à Gaza de carburant, d'assistance médicale et de nourriture pour la première fois depuis le début des hostilités le 10 mai.

Selon des responsables médicaux à Gaza, les frappes israéliennes ont fait au moins 253 morts et plus de 1.900 blessés dans l'enclave palestinienne, où les dégâts matériels sont estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Les tirs palestiniens ont tué 13 personnes en Israël.

Antony Blinken devait s'entretenir plus tard mardi avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée, avant de se rendre en Egypte et en Jordanie.

Mais des responsables américains ont laissé entendre qu'il était trop tôt pour envisager des pourparlers de paix plus larges entre Israël et les Palestiniens.

Israël est toujours dans l'impasse politique après les législatives de mars dernier - les quatrièmes en deux ans - et les Palestiniens restent divisés, du fait de l'animosité entre le Hamas et Mahmoud Abbas, interlocuteur privilégié des Occidentaux.

(Jeffrey Heller, avec Humeyra Pamuk et Arshad Mohammed à Washington, Nidal al-Mughrabi à Gaza et Ali Sawafta à Ramallah ; version française Myriam Rivet et Marc Angrand, édité par Bertrand Boucey)