Blinken poursuit sa tournée proche-orientale consacrée à la guerre à Gaza

Blinken poursuit sa tournée proche-orientale consacrée à la guerre à Gaza













Crédit photo © Reuters

ABOU DHABI/AL OULA, Arabie saoudite (Reuters) - Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé lundi soir en Israël après une tournée régionale qui l'a notamment conduit aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite dans le cadre d'une initiative diplomatique visant à empêcher que la guerre à Gaza ne s'étende. Après ses entretiens avec le dirigeant émirati, le cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, puis avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, le chef de la diplomatie américaine a assuré que ces deux pays étaient disposés à poursuivre la normalisation de leurs relations avec Israël mais à condition qu'il y ait une perspective claire de création d'un Etat palestinien. "Il y a un intérêt évident dans la région à poursuivre dans cette direction (de la normalisation, NDLR), mais il faut pour cela que le conflit prenne fin à Gaza et il faut clairement aussi qu'il y ait un chemin concret menant à la création d'un État palestinien", a déclaré Antony Blinken dans la ville-oasis saoudienne d'Al Oula. Quatre États arabes ont jusqu'à présent accepté de normaliser leurs relations avec Israël à la suite d'une médiation américaine, dans le cadre des "Accords d'Abraham" : les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Les négociations en ce sens avec l'Arabie saoudite ont été interrompues lorsque le conflit à Gaza a éclaté en octobre. Antony Blinken, qui s'était arrêté dimanche en Jordanie et au Qatar, a fait état d'un certain consensus régional sur un certains nombres de points, dont le rétablissement d'une autorité palestinienne unifiée en Cisjordanie et à Gaza, et la pacification des relations régionales. "Pour que cela se produise, nous devons voir la création d'un État palestinien indépendant", a souligné le secrétaire d'Etat américain. Il s'agit du quatrième voyage d'Antony Blinken dans la région depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza le 7 octobre. Le chef de la diplomatie américaine est accompagné par l'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, Tim Lenderking, alors que Washington cherche à obtenir un soutien régional pour contrer les attaques des Houthis, alliés à l'Iran, contre la navigation commerciale. "Ces attaques des Houthis nuisent aux populations du monde entier, surtout aux populations les plus pauvres et les plus vulnérables, y compris au Yémen et à Gaza", a déclaré Antony Blinken dimanche au Qatar, précisant que près de 20% du trafic maritime mondial avait été perturbé. Les États-Unis ont constitué une coalition internationale de plus de 20 pays pour participer aux efforts de protection des navires dans les eaux de la mer Rouge au large des côtes du Yémen, dont une grande partie est contrôlée par les Houthis. (Reportage Simon Lewis; version française Stéphanie Hamel et Tangi Salaün)