Blinken, en visite à Kyiv, voit des progrès dans la contre-offensive ukrainienne

par Ivan Lyubysh-Kirdey KYIV (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, arrivé mercredi à Kyiv pour une visite de deux jours, a déclaré que l'Ukraine avait effectué des progrès importants dans la contre-offensive lancée il y a trois mois afin de reprendre des territoires contrôlés par la Russie depuis le début de la guerre. Cette visite, la première d'un haut responsable américain depuis le lancement de la contre-offensive ukrainienne, a été obscurcie par une attaque russe contre la ville de Kostiantynivka, dans l'est du pays, qui a fait au moins 17 morts et une trentaine de blessés selon les autorités ukrainiennes. La Russie, qui n'a pas effectué dans l'immédiat de commentaire sur cette attaque, nie cibler des civils dans ce qu'elle présente comme une "opération militaire spéciale" en Ukraine. Kyiv et ses alliés occidentaux dénoncent une invasion. Antony Blinken, qui passera la nuit en Ukraine - une première depuis le début de la guerre en févruer 2022 -, a annoncé une nouvelle aide de Washington à Kyiv d'un montant de plus d'un milliard de dollars. La Maison blanche a indiqué par la suite que cette nouvelle aide militaire comprenait notamment des munitions, des systèmes de défense aérienne et des chars d'assaut Abrams. Le Pentagone a annoncé pour sa part que seraient aussi fournies des munitions à l'uranium appauvri. Cette visite du secrétaire d'Etat américain a coïncidé avec la confirmation par le Parlement ukrainien de la nomination de Roust Oumerov comme ministre de la Défense en remplacement d'Oleksi Reznikov. Aucune annonce n'a été faite quant à une éventuelle rencontre entre Blinken et Oumerov. S'exprimant en entame d'un entretien avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, Antony Blinken a dit être encouragé par les résultats obtenus jusqu'à présent par la contre-offensive ukrainienne. Il s'est dit impatient d'entendre de la part de Volodimir Zelensky ce qu'il a constaté près des lignes de front, où le dirigeant ukrainien s'est rendu cette semaine. "Nous voyons les progrès importants qui sont réalisés maintenant dans la contre-offensive et c'est très, très encourageant", a déclaré Antony Blinken. Plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie américaine a rencontré son homologue ukrainien Dmitro Kouleba, déclarant que les Etats-Unis voulaient s'assurer "que l'Ukraine a ce dont elle a besoin, pas seulement pour réussir sa contre-offensive, mais aussi pour que, sur le long terme, elle dispose d'une forte force de dissuasion". "Nous sommes aussi déterminés à continuer de travailler avec nos partenaires à l'heure où ils reconstruisent une économie forte, une démocratie forte", a-t-il ajouté. LUTTER CONTRE L'"IMPUNITÉ" Des médias américains ont cité la semaine dernière plusieurs responsables de l'administration du président Joe Biden ayant déclaré, sous couvert d'anonymat, que la contre-offensive ukrainienne lancée en juin était trop lente et mal organisée stratégiquement. Ces critiques ont agacé des responsables ukrainiens, dont Dmitro Kouleba, qui avait alors répondu en recommandant "aux critiques de la fermer, de venir en Ukraine, et d'essayer de libérer par eux-mêmes chaque centimètre carré de territoire". L'Ukraine a repris au fil de sa contre-offensive plus d'une dizaine de villages et de petits camps mais ses progrès dans les zones contrôlées par les Russes ont été entravés par les mines et les systèmes de défense russes. Les Etats-Unis se sont abstenus de critiquer publiquement la stratégie militaire de l'Ukraine. La semaine dernière, après que Kyiv a revendiqué la reconquête de la localité de Robotyne, dans le sud-est du pays, la Maison blanche a salué de notables progrès des forces ukrainiennes dans cette région. Washington souhaite discuter avec Kyiv de l'état de la contre-offensive, des besoins militaires de l'armée ukrainienne, ainsi que de toute mesure visant à sécuriser l'approvisionnement du pays en énergie avant l'hiver, a indiqué le haut représentant du département d'Etat américain. "Nous voulons voir, entendre comment ils comptent avancer dans les semaines qui viennent", a-t-il dit à des journalistes lors d'un point de presse en amont du déplacement d'Antony Blinken. L'administration démocrate de Joe Biden a fourni à l'Ukraine plus de 43 milliards de dollars (40 milliards d'euros) d'armes et équipements militaires depuis le début de la guerre. Elle a également donné son feu vert à la livraison d'avions de chasse américains F-16 à Kyiv par plusieurs pays alliés. L'Ukraine espère les recevoir prochainement. Alors que des élus du Parti républicain, en particulier les pro-Trump, remettent en cause l'aide à l'Ukraine, la visite d'Antony Blinken vise à "rappeler à l'opinion publique américaine pourquoi cela importe d'empêcher dictateurs et autocrates de s'emparer d'un morceau de leur voisin en toute impunité", a insisté le représentant du département d'Etat. Les Américains soutiennent majoritairement l'aide à l'Ukraine mais, selon un récent sondage diffusé par CNN, une majorité de personnes interrogées se disait opposée au déblocage de fonds supplémentaires au bénéfice de Kyiv. (Reportage Ivan Lyubysh-Kirdey, avec Humeyra Pamuk à Washington, Tom Balmforth à Kyiv, Ron Popeski et Philippa Fletcher; version française Jean-Stéphane Brosse, Zhifan Liu et Jean Terzian, édité par Tangi Salaün, Blandine Hénault et Bertrand Boucey)