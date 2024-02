Blinken en tournée au Proche-Orient, Gaza espère en une trêve

par Nidal al-Mughrabi (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken était attendu ce lundi en Arabie saoudite, première étape d'une nouvelle tournée au Proche-Orient qui nourrit les espoirs des Palestiniens face à l'intensification de l'offensive israélienne à Gaza. Il s'agit du cinquième déplacement dans la région du chef de la diplomatie américaine depuis le déclenchement du conflit armé entre le Hamas et Israël le 7 octobre dernier. Un membre de la Maison blanche a déclaré dimanche sur CBS que la situation humanitaire dans la bande de Gaza figurait au premier rang de ses priorités. Un projet de trêve temporaire a été mis au point fin janvier à Paris par des médiateurs qataris, américains et égyptiens mais le Hamas réserve sa réponse sur l'initiative, réclamant des garanties en vue d'un cessez-le-feu total et d'un retrait de l'armée israélienne. Selon des sources proches des discussions, le document prévoit une trêve d'au moins quarante jours et la libération des otages toujours aux mains des mouvements armés palestiniens. La suspension des hostilités permettrait également l'acheminement de l'aide humanitaire pour la population gazaouie et le retour des civils déplacés. La précédente trêve n'avait duré qu'une semaine. "Nous voulons que la guerre s'arrête, nous voulons rentrer chez nous, c'est tout ce que nous voulons à ce stade", témoigne par messagerie Yamen Hamad, 35 ans, un père de quatre enfants réfugié dans une école de l'Onu à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, l'un des derniers refuges de l'enclave pour les familles qui fuient les combats. "Nous écoutons et lisons les nouvelles, à la radio et sur internet. Nous espérons que Blinken va dire à Netanyahu que trop c'est trop, et nous espérons que les factions (palestiniennes) vont agir dans l'intérêt de leur peuple", ajoute Yamen Hamad. Antony Blinken est également attendu au Qatar, en Egypte, en Israël et en Cisjordanie occupée. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, effectue pour sa part son premier déplacement dans la région pour "œuvrer à un cessez-le-feu et à la libération des otages, et pour convaincre de rouvrir une perspective politique". Il devait faire étape lundi en Israël et dans les territoires palestiniens après l'Egypte et la Jordanie. "PESER SUR NETANYAHU" L'armée israélienne poursuivait son offensive terrestre, menaçant de nouveau Rafah, où des milliers de Palestiniens ont trouvé refuge dans des tentes de fortune. Les combats se poursuivaient à Khan Younès, principale ville du sud de l'enclave, et ont gagné en intensité à Gaza, dans le Nord. L'état-major de Tsahal a dit lundi avoir tué des dizaines de combattants palestiniens ces dernières 24 heures lors d'accrochages dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza. Les autorités sanitaires palestiniennes ont précisé avoir découvert les corps de 14 personnes tuées dans une frappe dimanche soir à Khan Younès. Selon les autorités palestiniennes, plus de 27.000 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'offensive israélienne. Israël fait état de 10.000 combattants palestiniens tués et déplore 226 soldats morts au combat. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s'est engagé à une "victoire totale" contre le Hamas, rejetant les appels de l'organisation palestinienne à un cessez-le-feu durable. Le chef du Hamas en exil, Ismaïl Haniyeh, a annoncé la semaine dernière qu'il se rendrait au Caire pour donner sa réponse au projet de trêve, mais l'organisation n'a pour l'heure pas donné de calendrier. Un responsable palestinien au fait des négociations assure que le Hamas s'exprimera "bientôt", à charge pour Antony Blinken, dit-il, de convaincre le chef du gouvernement israélien de faire des concessions. "Netanyahu ne veut pas la fin de la guerre. Il veut un accord pour la libération des otages. On est loin de ce que notre peuple peut accepter", a dit le responsable lors d'un échange par messagerie. "Le Hamas, le Djihad islamique et d'autres factions veulent des garanties que (la force d')occupation s'engagera à mettre fin à la guerre à Gaza et retirera ses troupes. Ce sont leurs principales demandes", précise-t-il. "S'ils veulent la fin du conflit et la réussite de la médiation, les Américains doivent peser sur Netanyahu". (Reportage Nidal al-Mughrabi à Doha avec la contribution de Dan Williams à Jérusalem; rédigé par Peter Graff; version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)