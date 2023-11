Blinken en Cisjordanie pour rencontrer Abbas, attaques israéliennes à Gaza

par Simon Lewis TEL AVIV (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a effectué un déplacement surprise en Cisjordanie dimanche et a rencontré le chef de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, alors que deux attaques israéliennes ont fait plusieurs dizaines de morts dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé de l'enclave. Antony Blinken et Mahmoud Abbas se sont rencontrés dans la ville de Ramallah, la capitale palestinienne de facto de la Cisjordanie, dans le cadre de son deuxième séjour dans la région depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre qui a fait plus de 1.400 morts. Alors qu'Israël a intensifié sa riposte contre le Hamas à Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave affirme que près de 9.770 Palestiniens sont morts. En marge du déplacement du secrétaire d'Etat américain dans le Proche-Orient, deux attaques israéliennes dans la bande de Gaza ont fait plusieurs dizaines de morts, a annoncé dimanche le ministère de la Santé de l'enclave. L'agence de presse palestinienne a annoncé que 51 personnes, majoritairement des femmes et des enfants, ont trouvé la morts dans le bombardement samedi soir par l'armée israélienne du camp de réfugié de Maghazi à Gaza. Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé la mort de nombreuses personnes sans fournir de bilan précis. Dans une attaque israélienne distincte, 21 membres d'une même famille ont été tués, a annoncé le ministère de la Santé de Gaza. "Les victimes appartiennent à la famille d'Abu Hasira qui ont péri dans le bombardement de leur maison, remplie de femmes et d'enfants", a écrit le ministère sur sa page Facebook. Reuters n'était pas en mesure de vérifier les informations liées à ces deux attaques. La réunion entre Antony Blinken et Mahmoud Abbas a duré environ une heure mais les deux hommes ne se sont pas adressés à la presse. Mahmoud Abbas a répété à Antony Blinken la nécessité d'instaurer un cessez-le-feu immédiat et que l'aide humanitaire devait être autorisée à Gaza, selon Nabil Abu Rudeineh, un porte-parole de l'Autorité palestinienne. Antony Blinken a assuré vouloir travailler en ce sens sur ce dernier point. Lors de sa tournée, le secrétaire d'Etat américain a rejeté samedi l'hypothèse émise par les pays arabes d'un cessez-le-feu après avoir appelé la veille, en vain, Israël à des pauses dans les combats. Cherchant à s'assurer que le conflit ne s'étende pas dans la région, Antony Blinken a lancé des discussions quant au futur de Gaza après la destruction totale du Hamas voulue par Israël. Antony Blinken a suggéré que l'Autorité palestinienne aurait un rôle à jouer dans la gestion de l'enclave. L'Autorité palestinienne menée par Mahmoud Abbas a vu sa popularité s'effriter à cause de scandales de corruption, d'accusations d'incompétence et d'accords de coopération en termes de sécurité très critiqués avec Israël. Les ministres étrangers de l'Egypte et de la Jordanie ont annoncé que discuter du futur de Gaza était prématuré et ont appelé à un cessez-le-feu humanitaire, dans la foulée de leur rencontre avec Antony Blinken. Ce dernier affirme qu'un cessez-le-feu permettrait au Hamas de se regrouper et a annoncé travailler pour convaincre Israël d'accepter des pauses dans certains territoires de Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. Plus de 170 attaques sur des Palestiniens par des colons juifs ont été recensés en Cisjordanie depuis le début du conflit par les Nations unies. Les deux hommes ont "discuté des efforts pour ramener le calme et stabiliser la Cisjordanie, y compris la nécessité d'arrêter la violence extrémiste contre les Palestiniens", a déclaré Matthew Miller. (Version française Zhifan Liu)