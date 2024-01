Blinken discute en Israël des suites à donner à la guerre à Gaza

TEL AVIV (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a commencé mardi à s'entretenir avec les dirigeants israéliens des suites à donner à la guerre dans la bande de Gaza, après une tournée qui l'a conduit dans plusieurs pays de la région. S'exprimant au côté du président israélien Isaac Herzog avant leur entretien, le chef de la diplomatie américaine a indiqué qu'il partagerait avec ce dernier les avis exprimés par les dirigeants arabes qu'il a rencontrés en Jordanie, au Qatar, aux Emirats arabes unis et en Arabie saoudite. Antony Blinken répètera l'exercice plus tard dans la journée avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le "cabinet de guerre" qui pilote l'offensive israélienne à Gaza depuis le choc des attaques meurtrières lancées par le Hamas le 7 octobre. "Il y a beaucoup de choses à dire, en particulier sur la voie à suivre" pour sortir du conflit, a déclaré le secrétaire d'Etat américain, qui s'est aussi rendu en Turquie au début de sa tournée régionale. En plus de tenter d'éviter une contagion de la guerre à Gaza, notamment au Liban, Antony Blinken a discuté avec ses interlocuteurs de la future gouvernance de la bande de Gaza, qui pourrait impliquer les voisins d'Israël. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré lundi que les dirigeants du Golfe qu'il a rencontrés s'étaient dits disposés à poursuivre la normalisation de leurs relations avec Israël mais à condition qu'il y ait une perspective claire de création d'un Etat palestinien. Antony Blinken doit aussi s'entretenir en Israël avec des familles d'otages du Hamas, avec lesquelles il entend évoquer les "efforts incessants" des Etats-Unis pour obtenir leur libération. Plusieurs dizaines de manifestants étaient rassemblés mardi devant l'hôtel de Tel Aviv dans lequel se déroulent les entretiens du chef de la diplomatie américaine, afin de réclamer un cessez-le-feu à Gaza pour permettre la libération des otages. Israël estime que sur les 240 personnes enlevées par le Hamas ou d'autres groupes palestiniens le 7 octobre, 132 sont toujours détenues à Gaza, 25 autres étant mortes en captivité. (Reportage de Simon Lewis et Dan Williams, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)