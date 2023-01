Blinken appelle au calme au Proche-Orient lors de sa visite en Israël

TEL AVIV (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exhorté Israéliens et Palestiniens à un retour au calme lors de sa visite lundi en Israël et dans les territoires occupés en pleine flambée de violences.

Des responsables palestiniens ont fait savoir lundi qu'un homme de 26 ans avait été tué plus tôt dans la journée par les forces israéliennes à un poste de contrôle en Cisjordanie occupée.

Il s'agit du dernier incident en date d'une série d'affrontements meurtriers, qui a poussé Israël à se placer en état d'alerte. Vendredi, un Palestinien a ouvert le feu dans une synagogue proche de Jérusalem, faisant sept morts. La veille, neuf Palestiniens, dont deux civils, avaient été tués dans un affrontement avec les forces israéliennes à Djénine.

"Il est de la responsabilité de chacun de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les enflammer", a déclaré Antony Blinken à des journalistes après son arrivée à Tel Aviv.

Le massacre de vendredi, a-t-il déclaré, "était plus qu'une attaque contre des individus. C'était aussi une attaque contre l'acte universel de la pratique de la foi. Nous le condamnons dans les termes les plus forts.

"Et nous condamnons tous ceux qui célèbrent ces actes et tout autre acte de terrorisme qui prend des vies innocentes, peu importe qui est la victime ou quelle est sa croyance religieuse. Les appels à la vengeance contre d'autres victimes innocentes ne sont pas la réponse", a-t-il ajouté.

Antony Blinken est attendu plus tard dans la journée à Jérusalem, où il va s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont le nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, suscite l'inquiétude en Israël comme à l'étranger.

Il se rendra par la suite à Ramallah pour un entretien mardi avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Antony Blinken a de nouveau affirmé lundi que Washington était "un fervent partisan de la solution négociée à deux États - la seule voie vers une résolution durable du conflit".

Des données récentes indiquent toutefois que le soutien public à une solution à deux États a atteint un niveau historiquement bas. Selon une enquête publiée la semaine dernière par le Palestinian Center for Policy and Research, 33% des Palestiniens et 34% des Juifs israéliens seraient en faveur de cette solution, ce qui marque une baisse significative par rapport aux données de 2020.

Depuis le 1er janvier, au moins 35 Palestiniens, militants et civils, ont été tués lors de raids quasi quotidiens de l'armée, selon le ministère de la Santé palestinien, ce qui en fait le mois le plus sanglant en Cisjordanie depuis 2015.

