Blinken appelle au calme au Proche-Orient avant d'aller en Israël

LE CAIRE, 30 janvier (Reuters) - Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken va exhorter Israéliens et Palestiniens à un retour au calme avant une visite périlleuse lundi en Israël et dans les territoires occupés en pleine flambée de violences.

Des responsables palestiniens ont fait savoir lundi qu'un homme de 26 ans avait été tué plus tôt dans la journée par les forces israéliennes à un poste de contrôle en Cisjordanie occupée.

Il s'agit du dernier incident en date d'une série d'affrontements meurtriers, qui a poussé Israël à se placer en état d'alerte. Vendredi, un Palestinien a ouvert le feu dans une synagogue proche de Jérusalem, faisant sept morts. La veille, neuf Palestiniens, dont deux civils, avaient été tués dans un affrontement avec les forces israéliennes à Djénine.

"Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un moment très difficile", a déclaré Antony Blinken à des journalistes au Caire alors qu'il se trouvait en Egypte avant son départ pour Tel Aviv.

"Nous allons (...) encourager les parties à prendre des mesures pour calmer les choses, pour désescalader les tensions", a-t-il déclaré alors qu'il rencontrait le président égyptien et son homologue Sameh Choukry.

Antony Blinken est attendu plus tard dans la journée à Jérusalem, où il va s'entretenir avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont le nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays, suscite l'inquiétude en Israël comme à l'étranger.

Il se rendra par la suite à Ramallah pour un entretien avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Antony Blinken a de nouveau affirmé lundi que Washington était "un fervent partisan de la solution négociée à deux États - la seule voie vers une résolution durable du conflit".

Depuis le 1er janvier, au moins 35 Palestiniens, militants et civils, ont été tués lors de raids quasi quotidiens de l'armée, selon le ministère de la Santé palestinien, ce qui en fait le mois le plus sanglant en Cisjordanie depuis 2015.