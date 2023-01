BlackRock-La baisse des revenus de commissions pèse sur le bénéfice au T4

(Reuters) - Le géant mondial de la gestion d'actifs BlackRock Inc a fait état vendredi d'une baisse de 18% de son bénéfice au quatrième trimestre, les turbulences sur les marchés financiers mondiaux ayant entraîné une baisse des revenus de commissions et de l'encours sous gestion.

Au cours des trois mois clos le 31 décembre, le numéro un mondial de la gestion d'actifs a réalisé, sur une base ajustée, un bénéfice de 1,36 milliard de dollars (1,26 milliard d'euros), soit 8,93 dollars par action, contre 1,65 milliard de dollars (10,68 dollars par action) un an plus tôt.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 8,11 dollars par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Les actifs sous gestion s'élevaient à 8.590 milliards de dollars à la fin du trimestre, en baisse par rapport à un peu plus de 10.000 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt, mais en hausse comparé aux 7.960 milliards de dollars enregistrés à la fin du troisième trimestre.

Les marchés financiers ont été chahutés l'an dernier par une hausse accélérée des taux d'intérêt des grandes banques centrales et par les craintes de récession mondiale, ce qui affecte directement l'activité de BlackRock qui tire la majeure partie de ses revenus des commissions sur les services de conseil en investissement et d'administration.

Son chiffre d'affaires annuel a baissé de 8% en 2022, "principalement en raison de l'impact de la baisse significative des marchés et de l'appréciation du dollar sur les actifs moyens sous gestion et de la baisse des frais de gestion", a expliqué le groupe dans un communiqué.

BlackRock a enregistré 146 milliards de dollars d'entrées nettes à long terme au quatrième trimestre. Pour l'ensemble de l'année, la collecte a atteint plus de 300 milliards de dollars.

(Reportage Mehnaz Yasmin à Bangalore; Rédigé par Subhranshu Sahu; version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)