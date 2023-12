BlackRock II passe à "neutre" sur les obligations souveraines en Europe

LONDRES, 5 décembre (Reuters) - BlackRock Investment Institute (BII) a annoncé mardi avoir abaissé sa pondération sur les obligations d'Etat de la zone euro et du Royaume-Uni, ainsi que sur la dette américaine indexée sur l'inflation, passant de "surpondérer" à "neutre". La branche recherche et analyse de Blackrock, premier gestionnaire d'actifs au monde, indique dans sa note de perspectives pour 2024 que les investisseurs feront face à une "croissance plus lente, une inflation élevée, des taux d'intérêt élevés et une plus grande volatilité". BII dit avoir une large préférence pour les actifs des marchés émergents, notamment l'Inde et le Mexique, par rapport aux marchés développés et qu'il privilégie sur les marchés développés, les actions japonaises. Les marchés mondiaux se sont redressés en raison des signes de relâchement des pressions inflationnistes et espèrent que les banques centrales réduiront leurs taux d'intérêt l'année prochaine. BII estime cependant que l'inflation restera proche de 3%, notant qu'il s'agit de "l'une de ses convictions les plus fortes dans la perspective d'un horizon stratégique". (Reportage Karin Strohecker, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)