BlackRock fait mieux que prévu au T1 grâce à l'afflux de capitaux frais

(Lire "8,04 dollars par action" et non "7,77 dollars par action" dans le septième para)

13 avril (Reuters) - BlackRock a affiché mercredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, ayant a bénéficié de l'afflux d'argent frais vers ses fonds indiciels (ETF) et ses fonds actifs.

Les gestionnaires d'actifs ont eu du mal à s'adapter à un environnement macroéconomique en pleine mutation depuis le début de l'année, marquée par une hausse de l'inflation et des taux d'intérêt et la crainte d'une éventuelle récession, aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Toutefois, BlackRock a pu résister aux conditions difficiles du marché grâce à son modèle commercial diversifié. Sa taille et sa présence lui conférant un avantage relatif par rapport à certains de ses rivaux plus petits, selon les analystes

L'action BlackRock évoluait en légère hausse à 720 dollars en avant-Bourse après avoir chuté de près de 17% au cours du trimestre.

À fin mars, les actifs sous gestion du groupe américain se sont élevés à 9.570 milliards de dollars (8.830 milliards d'euros), contre 9.010 milliards un an plus tôt et après un record de 10.010 milliards de dollars atteint au quatrième trimestre.

Le gestionnaire d'actifs a attiré un total de 86 milliards de dollars de capitaux nets au premier trimestre, contre 172 milliards de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté du numéro un mondial de la gestion d'actifs a ainsi atteint 1,46 milliard de dollars (1,35 milliard d'euros), soit 9,52 dollars par action, au titre de son premier trimestre clos le 31 mars, contre 1,2 milliard de dollars, soit 8,04 dollars par action, à la même période l'année dernière.

Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice trimestriel de 8,75 dollars par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Le gestionnaire d'actifs prévoit en outre de lancer dans le courant de l'année ses premiers ETF sur le marché chinois et a commencé à recruter du personnel en ce sens, ont déclaré à Reuters deux sources directement informées du dossier. (Reportage Sohini Podder à Bangalore et Carolina Mandl à New Yorker ; version française Diana Mandiá; édité par Kate Entringer)