Birmanie : Un photojournaliste condamné à 20 ans de prison

Birmanie : Un photojournaliste condamné à 20 ans de prison













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Un photojournaliste a été condamné mercredi par un tribunal birman à 20 ans de prison, selon son employeur, ce qui constitue la peine de prison la plus longue infligée à un professionnel du secteur des médias depuis le coup d'Etat militaire de 2021. Le motif de la condamnation retenu contre le photojournaliste n'était pas clair dans l'immédiat. "Le conseil militaire a condamné Ko Sai Zaw Thaike lors de son premier procès le 6 septembre devant un tribunal de la prison d'Insein sans la présence d'avocat ni la possibilité de se défendre", a indiqué le média Myanmar Now. La junte militaire n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters. En 2022, la Birmanie était classée au troisième rang des pays qui emprisonne le plus de journalistes dans le monde après la Chine et l'Iran, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ). Selon les données de l'association Groupe de journalistes détenus, plus de 150 journalistes ont été arrêtés et quatre professionnels des médias ont perdu la vie depuis le coup d'Etat en Birmanie. (Bureaux de Reuters, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)