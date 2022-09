Birmanie: Suu Kyi condamnée pour fraude électorale à trois ans de prison

(Reuters) - L'ancienne dirigeante birmane destituée, Aung San Suu Kyi, a été reconnue coupable de fraude électorale vendredi et condamnée à trois ans de prison avec travaux forcés, selon une source au fait de la procédure.

La lauréate du prix Nobel et figure de proue de l'opposition en Birmanie à la junte militaire, au pouvoir depuis des décennies, est emprisonnée depuis le coup d'État datant de début 2021, et a déjà été condamnée à plus de 17 ans de prison. Elle nie toutes les allégations portées contre elle.

Elle a été jugée vendredi pour avoir fraudé lors des élections générales de novembre 2020 que sa Ligue nationale pour la démocratie (LND) a remportées avec une majorité législative écrasante, battant un parti créé par l'armée.

La LND a nié toute fraude et affirmé avoir gagné de manière équitable.

Aug San Suu Kyi, 76 ans, est jugée depuis plus d'un an pour de multiples chefs d'accusation, allant de la corruption et de l'incitation à la fuite de secrets officiels, pour lesquels les peines maximales totales s'élèvent à plus de 190 ans

Un porte-parole de la junte militaire n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

(Reportage Reuters, version française Tristan Chabba, édité par Matthieu Protard)