Birmanie : Les organisations humanitaires attendent l'accès aux zones dévastées par le cyclone

Birmanie : Les organisations humanitaires attendent l'accès aux zones dévastées par le cyclone













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les organisations humanitaires attendaient mercredi l'autorisation des autorités militaires de Birmanie pour accéder aux zones dévastées par un cyclone meurtrier il y a trois jours dans l'État de Rakhine, afin de livrer de la nourriture et des médicaments en urgence. On estime que des centaines de personnes ont été tuées lors du passage dimanche du cyclone Mocha, dont les vents ont atteint 210 km/h, et qui a provoqué la destruction de maisons, de tours de communication, de ponts et l'inondation de la capitale de l'État, Sittwe. Des habitants contactés par Reuters ont déclaré qu'aucune aide n'était arrivée, plusieurs jours après la tempête, et que des volontaires creusaient dans les débris pour retrouver les disparus. Un habitant qui a refusé d'être identifié pour des raisons de sécurité a déclaré qu'environ 400 personnes étaient mortes et que d'autres risquaient de mourir "faute de nourriture, d'eau purifiée et de traitement d'urgence". "Il n'y a pas d'équipes de recherche et de sauvetage". L'État de Rakhine compte plus de trois millions d'habitants, et abrite la minorité musulmane persécutée des Rohingyas, que les gouvernements successifs de Birmanie, majoritairement bouddhiste, ont refusé de reconnaître. Les agences des Nations unies ont déclaré qu'elles attendaient toujours le feu vert des autorités pour évaluer et distribuer des fournitures dans les zones touchées, dont certaines sont inaccessibles en raison de l'ampleur des dégâts. "Nous avons établi des canaux de communication avec toutes les autorités de Birmanie. Nous avons demandé un accès illimité aux communautés touchées", a déclaré Pierre Peron, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies. Les médias d'état ont déclaré mercredi que des navires militaires et des hélicoptères avaient transporté de l'aide dans l'Etat de Rakhine, et que 21 personnes, y compris des membres des forces de sécurité effectuant des opérations de sauvetage, étaient mortes à cause de la tempête. Reuters n'a pas pu joindre un porte-parole de la junte. (Reportage Reuters, Poppy McPherson à Bangkok ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)