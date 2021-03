Birmanie: Les manifestations reprennent après des raids nocturnes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La police birmane a une nouvelle fois recouru dimanche à des gaz lacrymogènes pour disperser des rassemblements d'opposants réunis dans plusieurs villes pour protester contre l'éviction par l'armée de la dirigeante Aung San Suu Kyi le 1er février dernier.

Des affrontements se sont produits notamment à Mandalay, à Rangoun, l'ancienne capitale, et à Lashio, dans le nord.

Selon les Nations unies, la répression conduite par les forces de sécurité depuis le retour des militaires au pouvoir a fait une cinquantaine de morts.

Les États-Unis et certains autres pays occidentaux ont imposé des sanctions limitées à la junte et l'enquêteur indépendant des droits de l'homme de l'ONU sur la Birmanie, Thomas Andrews, a appelé à un embargo mondial sur les armes et à des sanctions économiques ciblées.

L'armée birmane a pris le pouvoir sur des allégations de fraude électorale, rejetées par la commission électorale, en promettant d'organiser un nouveau scrutin à une date non précisée.

Une campagne de désobéissance civile de grèves, parallèlement aux manifestations, a reçu le soutien de nombreux fonctionnaires et de quelques policiers.

Les autorités birmanes ont demandé à l'Inde de renvoyer huit policiers qui ont cherché refuge de l'autre côté de la frontière pour échapper aux ordres de la junte, a déclaré samedi un responsable du nord-est de l'Inde.

(Bureau de Reuters, Matthew Tostevin et Raju Gopalakrishnan; Version française Nicolas Delame)