Birmanie : Le président affirme que des affrontements menacent l'intégrité du pays

9 novembre (Reuters) - Le président Myint Swe a affirmé que l'intégrité de la Birmanie était menacée en raison de l'inefficacité de la gestion des violences survenues récemment dans les régions frontalières avec la Chine. La junte militaire au pouvoir en Birmanie fait face à la plus grande menace contre son autorité depuis sa prise de pouvoir lors d'un coup d'État en 2021, avec une recrudescence des attaques menées par des militants pro-démocratie et des minorités ethniques contre ses bases dans le nord, le nord-est, le nord-ouest et le sud-est du pays. "Si le gouvernement ne gère pas efficacement les incidents qui se produisent dans la région frontalière, le pays sera divisé en plusieurs parties", a déclaré Myint Swe, président du la Birmanie, lors d'une réunion du Conseil national de défense et de sécurité. "Il est nécessaire de contrôler soigneusement cette question. Comme il s'agit d'un moment important pour l'État, le peuple tout entier doit soutenir la Tatmadaw (l'armée birmane, Ndlr)", a-t-il ajouté. L'armée revendique depuis des décennies être la seule institution capable de maintenir l'unité de cette ancienne colonie britannique multiethnique, se servant de cet argument pour justifier sa mainmise sur le pouvoir et pour écraser l'opposition. La Birmanie est en proie à des troubles depuis le coup d'État de 2021, qui a vu les généraux évincer un gouvernement élu et sa dirigeante démocrate Aung San Suu Kyi, mettant ainsi un terme à dix années de tentatives de réforme. La junte a perdu au cours des derniers jours le contrôle de certaines villes commerçantes à la frontière avec la Chine au profit d'une alliance de factions rebelles. De nombreux rapports font également état d'affrontements entre l'armée et les combattants de l'opposition dans d'autres régions du pays. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. La Chine a confirmé cette semaine avoir constaté des victimes parmi ses citoyens à la suite de tirs provenant des combats en Birmanie qui se sont répercutés du côté chinois de la frontière. Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté jeudi ses ressortissants à se tenir à l'écart des zones de "conflits violents" et à éviter de se rendre en Birmanie. (Reportage de Reuters ; avec la contribution de Bernard Orr à Pékin ; Rédigé par Kanupriya Kapoor ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)