Birmanie : La junte pourrait assigner Aung San Suu Kyi à résidence

26 juillet (Reuters) - La junte militaire au pouvoir en Birmanie pourrait décider d'assigner l'ancienne dirigeante birmane, Aung San Suu Kyi, à résidence, ont rapporté mercredi deux organes de presse. Un responsable de la sécurité, cité par l'agence Associated Press, a déclaré que la junte avait décidé de faire acte de clémence envers des prisonniers à l'occasion d'une cérémonie religieuse devant se dérouler la semaine prochaine. Le service local de la BBC a indiqué qu'une "source proche de la prison" avait dit que l'ancienne dirigeante birmane pourrait déjà avoir été transféré vers une résidence habituellement réservée à des responsables du gouvernement. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les informations relatives au lieu où se trouve Aung San Suu Kyi. Le porte-parole de la junte n'a pas immédiatement pu être joint pour faire un commentaire. Les avocats de la dirigeante déchue n'ont pas été en mesure de confirmer les informations relayées par la presse. Aung San Suu Kyi, arrêtée lors du coup d'Etat de la junte militaire en février 2021, a été condamnée à 33 ans de prison dans plusieurs affaires, principalement liées à des accusations de fraude ou de corruption. L'ancienne dirigeante a fait appel de ces condamnations et nie toutes les accusations portées contre elle. (Reportage de Reteurs, rédigé par Kanupriya Kapoor; version française Camille Raynaud)