Birmanie : La junte gracie partiellement Aung San Suu Kyi

1er août (Reuters) - L'ancienne dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, condamnée à 33 ans de prison pour divers chefs d'accusation, a été graciée par la junte de cinq de ses 19 condamnations, on rapporté mardi la télévision d'Etat birmane et une source au fait de la question. Avec cette grâce partielle, sa peine de prison sera réduite de six ans, a déclaré le porte-parole de la junte au pouvoir à Eleven Media. Aung San Suu Kyi, arrêtée lors du coup d'Etat de la junte militaire en février 2021, a été condamnée à 33 ans de prison dans plusieurs affaires, principalement liées à des accusations de fraude ou de corruption. L'ancienne dirigeante de 78 ans a fait appel de ces condamnations et nie toutes les accusations portées contre elle. La junte a également gracié l'ancien président Win Myint, arrêté en même temps que Aung San Suu Kyi, qui voit sa peine de prison réduite de quatre ans. Les deux anciens dirigeants vont rester en détention, selon une source proche du dossier. Plusieurs gouvernements, notamment en Occident, ont lancé des appels pour la libération d'Aung San Suu Kyi et de plusieurs militants emprisonnés par la junte. "C'est un signal à la communauté internationale, sans que rien de concret n'ait été réalisé", a indiqué sous couvert d'anonymat une source diplomatique. (Reportage par Reuters; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)