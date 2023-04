Birmanie : la junte dit gracier plus de 3.000 prisonniers

Birmanie : la junte dit gracier plus de 3.000 prisonniers













(Reuters) - La junte birmane a gracié 3.113 prisonniers dont 98 ressortissants étrangers pour marquer le traditionnel Nouvel an national ce lundi, a annoncé le gouvernement militaire dans un communiqué relayé sur la messagerie Telegram par des groupes pro-armée. Plusieurs milliers d'opposants et d'activistes pro-démocratie ont été emprisonnés depuis le coup d'Etat militaire de février 2021, tandis que les manifestations contre la junte ont été réprimées dans le sang, provoquant les condamnations de la communauté internationale. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès de la junte. On ne connaît pas précisément l'identité des prisonniers graciés. Parmi les personnes emprisonnées par la junte figure la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi, qui purge une peine de 33 ans de détention après plusieurs poursuites judiciaires à son encontre - des procès dénoncés comme factices par les puissances étrangères. Il n'est pas inédit pour la junte de gracier des prisonniers, notamment pour le Nouvel an. Toutefois le nombre de pardons accordés pour ce Nouvel an est nettement inférieur à celui de 2021, avec à l'époque quelque 23.000 prisonniers graciés. (Reportage de Reuters; version française Jean Terzian)