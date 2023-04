Birmanie : La junte confirme la frappe de l'armée contre des rebelles

(Reuters) - L'armée birmane a déclaré mercredi avoir mené une frappe aérienne contre un rassemblement d'opposants à la junte militaire au pouvoir, indiquant que si des civils avaient été tués, c'était parce qu'ils avaient été forcés d'aider les "terroristes". Au moins 50 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans la frappe aérienne menée mardi par l'armée, selon les médias. La Birmanie est en crise depuis le coup d'Etat de février 2021, des milices ethniques et des groupes de résistance menant des attaques pour contester la prise de pouvoir de l'armée, laquelle répond par des frappes aériennes et des opérations avec armes lourdes. Le porte-parole de la junte militaire au pouvoir, Zaw Min Tun, a déclaré à la chaîne de télévision de l'armée, Myawaddy, que l'armée la frappe menée dans la région de Sagaing, dans le centre de la Birmanie, ciblait une cérémonie marquant l'ouverture de locaux des Forces de défense de la population (PDF), une milice locale opposée à la junte. "Nous avons mené la frappe lors de cette cérémonie d'ouverture. Des membres des PDF ont été tués. Ils sont ceux qui s'opposent au gouvernement de ce pays, au peuple de ce pays", a dit Zaw Min Tun. En réponse aux accusations portant sur des pertes civiles, il a répondu: "Certaines personnes, forcées de soutenir (les PDF) ont probablement été tuées." (Reportage Reuters, rédigé par Ed Davies; version française Camille Raynaud)