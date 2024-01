Birmanie : La junte assouplit les règles d'inscription aux élections

Birmanie : La junte assouplit les règles d'inscription aux élections













31 janvier (Reuters) - La junte birmane a annoncé mercredi un assouplissement des règles d'enregistrement des partis politiques pour se présenter aux élections, quelques heures avant que l'état d'urgence, en vigueur dans le pays depuis le coup d'Etat de 2021, n'expire. La junte, qui s'est engagée à organiser des élections et à revenir à un régime démocratique, a dit avoir réduit le seuil minimum du nombre d'adhérents à un parti et le pourcentage de divisions administratives où un parti doit mener ses activités. Les généraux n'ont donné aucun calendrier pour la tenue des élections. Au moins quarante partis politiques, dont la Ligue nationale pour la démocratie (LND) le parti de la dirigeante déchue Aung San Suu Kyi, ont été dissous l'an dernier. L'état d'urgence de six mois, déjà prolongé à plusieurs reprises, doit expirer plus tard mercredi. La Birmanie est plongée dans une crise politique et humanitaire depuis que la junte militaire a pris le pouvoir en février 2021, renversant le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi et plongeant le pays dans le chaos. (Reportage bureau de Reuters, rédigé par Martin Petty; version française Camille Raynaud)