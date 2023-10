Birmanie : La Cour suprême rejette l'appel d'Aung San Suu Kyi

Birmanie : La Cour suprême rejette l'appel d'Aung San Suu Kyi













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Cour suprême de Birmanie a rejeté le recours déposé par l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi, actuellement emprisonnée, ont rapporté des médias. La lauréate du prix Nobel de la paix en 1991, arrêtée lors du coup d'Etat de la junte militaire en février 2021, pourrait devoir purger 27 ans de prison. Elle avait été condamnée à 33 ans de prison dans plusieurs affaires, principalement liées à des accusations de fraude ou de corruption, avant que la junte ne la gracie partiellement au mois d'août. Aung San Suu Kyi a ainsi vu sa peine de prison réduite de six ans. L'ancienne dirigeante birmane a fait appel de ces condamnations et nie toutes les accusations portées contre elle. Un porte-parole de la junte militaire au pouvoir en Birmanie n'a pas répondu dimanche aux demandes de commentaires de Reuters. (Reportage appelReuters; version française Camille Raynaud)