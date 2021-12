Birmanie : L'UE dénonce la condamnation d'Aung San Suu Kyi,

BRUXELLES, 6 décembre (Reuters) - Le Haut représentant de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a dénoncé lundi la condamnation à quatre ans de prison de la dirigeante birmane déchue Aung San Suu Kyi.

Le chef de la diplomatie européenne a critiqué une condamnation politique et a une nouvelle fois appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de l'ensemble des prisonniers politiques et des personnes détenues arbitrairement depuis le coup d'Etat militaire du 1er février dernier.

(Bureau de Bruxelles, version française Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)