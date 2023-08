Birmanie: L'Onu exhorte la junte à améliorer l'accès à l'aide humanitaire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations unies (Onu) a exhorté la junte au pouvoir en Birmanie à permettre un meilleur accès à l'aide humanitaire pour les 18 millions de personnes dans le besoin dans le pays. De retour d'un voyage de trois jours au cours duquel il a rencontré le commandant en chef Min Aung Hlaing, Martin Griffiths a déclaré qu'un manque de financement compliquait également les efforts déployés pour atteindre le tiers de la population birmane ayant besoin d'aide d'humanitaire. La Birmanie est plongée dans une crise politique et humanitaire depuis que la junte militaire a pris le pouvoir en février 2021, renversant le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi et plongeant le pays dans le chaos. La répression sanglante des dissidents par l'armée a conduit à la formation d'un mouvement de résistance armée qui a affronté les forces de sécurité dans tout le pays, entraînant le déplacement de plus d'un million de personnes. "Les crises successives en Birmanie ont laissé un tiers de la population dans le besoin d'aide humanitaire", a déclaré Martin Griffiths dans un communiqué. "Ils attendent davantage et mieux de leurs dirigeants et de la communauté internationale." L'agence onusienne estime que les combats et les catastrophes naturelles survenus depuis le coup d'État de 2021 ont multiplié par cinq le nombre de personnes déplacées, qui est passé de 380.000 à 1,9 million. Les organisations d'aide humanitaire se débattent avec des ressources insuffisantes, déclaré Martin Griffiths qui a appelé les donateurs internationaux à en faire plus, avec seulement 22% des besoins annuels de financement reçus à la mi-année. Il a ajouté avoir insisté auprès de la junte pour qu'elle élargisse l'accès à l'aide, et a exprimé son inquiétude au sujet des civils, des restrictions et de la bureaucratie qui empêchent les groupes humanitaires de leur venir en aide. La junte entretient des relations tendues avec les Nations unies à la suite de nombreuses enquêtes qui l'ont accusée d'atrocités contre des civils, ce qu'elle a rejeté. Le rapport des Nations unies sur les droits de l'homme, publié en juin, indique que le manque d'accès à l'aide pourrait être assimilé à des crimes de guerre, tandis qu'une équipe d'enquêteurs des Nations unies a déclaré la semaine dernière que les crimes de guerre étaient "de plus en plus fréquents et de plus en plus flagrants". Les médias d'État birmans ont déclaré après la visite que la communauté internationale "devrait chercher à obtenir des informations précises sur la situation en Birmanie". (Reportage Reuters, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)