Birmanie: Frappe d'artillerie meurtrière contre un camp du nord du pays

(Reuters) - De nombreuses personnes ont été tuées dans une frappe d'artillerie contre un camp de déplacés dans l'Etat de Kachine, dans le nord de la Birmanie, ont rapporté mardi la presse locale, un activiste et des sources, précisant que femmes, enfants et personnes âgées faisaient partie des victimes. Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat l'authenticité de photos décrites comme montrant les dégâts causés par l'attaque. Plusieurs régions à travers le pays sont le théâtre de conflits, alors que des groupes armés issus de minorités ethniques et un mouvement de résistance livrent des affrontements à l'armée, qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat en février 2021 et mène depuis lors une répression féroce. D'après des sources et un média locaux, l'incident s'est produit lundi aux alentours de minuit, à quelques kilomètres d'un camp militaire géré par l'Armée d'indépendance du Kachine (KIA), qui est en conflit avec la junte militaire au pouvoir. Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès de la KIA. Un porte-parole de la junte militaire n'a pas pu être joint dans l'immédiat. Khon Ja, une éminente activiste locale, a déclaré s'être rendue à l'hôpital et y avoir été informée que le bilan temporaire était de 29 morts et plusieurs dizaines de blessés. "La bombe était tellement puissante (...) Le village a été totalement détruit, il a disparu", a-t-elle dit. (Rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)