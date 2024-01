Birmanie : Des tirs d'obus atteignent le sud-ouest de la Chine

PEKIN, 4 janvier (Reuters) - Des tirs d'obus provenant de Birmanie ont atteint une ville voisine du sud-ouest de la Chine, blessant cinq personnes, rapporte le journal d'Etat chinois Global Times, les combats entre la junte Birmane et les rebelles se poursuivant en dépit des pourparlers. Le Global Times a diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant une personne allongée sur un trottoir devant une rangée de magasins et des gens criant "Appelez la police !" Dans cette vidéo, le Global Times indique que les autorités de Zhenkang, une ville de la province du Yunnan, ont confirmé que des tirs d'obus provenant de Laukkai, une zone de la région de Kokang en Birmanie, ont touché Nansan, une ville sous sa juridiction, vers 14h00 (06h00 GMT) mercredi. Les cinq personnes blessées ont été transportées à l'hôpital. Le ministère des Affaires Étrangères de la Chine, a déclaré "vivement déplorer" les victimes chinoises, et demande à toutes les parties de prendre des mesures pour prévenir un autre incident. La semaine dernière, l'ambassade de Chine en Birmanie a exhorté ses ressortissants à quitter Laukkai dès que possible, invoquant les risques de sécurité croissants. Le conflit armé entre l'armée Birmane et les groupes rebelles dans le nord du pays s'est intensifié depuis la fin du mois d'octobre. La Chine, a appelé à plusieurs reprises à un cessez-le-feu et a même facilité le dialogue entre les deux parties. Selon les Nations unies, à la mi-décembre, plus de 660.000 personnes ont été déplacées en Birmanie depuis le 27 octobre, ce qui porte à 2,6 millions le nombre total de personnes déplacées à l'échelle nationale. (Reportage Ryan Woo et la rédaction de Pékin ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)