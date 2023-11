Birmanie : Des ressortissants étrangers et travailleurs humanitaires mis à l'abri en raison des combats

Birmanie : Des ressortissants étrangers et travailleurs humanitaires mis à l'abri en raison des combats













20 novembre (Reuters) - Des centaines de ressortissants étrangers travaillant en Birmanie, y compris le personnel d'agences de l'Onu, ont été mis à l'abri tandis que l'insurrection contre le régime militaire prend de l'ampleur, ont déclaré lundi les opposants à la junte. Une alliance d'insurgés issus de minorités ethniques et alliés à un gouvernement civil parallèle pro-démocratique a lancé une offensive à la fin du mois dernier, constituant ainsi le plus grand défi lancé à la junte au pouvoir depuis le coup d'État en 2021. Des centaines d'étrangers, la plupart originaires de pays voisins, ont été pris au piège par les combats, en particulier dans l'État Shan, à la frontière nord-est avec la Chine, et dans l'État de Kayah, à la frontière est avec la Thaïlande. La Chine a déclaré lundi qu'elle aidait les ressortissants étrangers à quitter la Birmanie et a demandé à ses propres citoyens de partir des zones de conflit. Selon le gouvernement civil en exil de Birmanie, les forces anti-junte de l'État de Kayah ont interrompu leur offensive pour permettre à 228 travailleurs humanitaires, dont des employés de l'Onu, de quitter Loikaw, la capitale de l'État, à la suite des combats. "Alors que le personnel de l'Onu et des ONG ainsi que les membres de leurs familles ont pu quitter les lieux en toute sécurité, de nombreuses personnes restent piégées à l'intérieur de Loikaw", a déclaré le gouvernement d'unité nationale dans un communiqué publié sur le réseau social X, anciennement Twitter. Les agences de l'Onu en Birmanie n'ont pas pu être jointes dans l'immédiat pour un commentaire. Le gouvernement d'opposition en exil a précisé que les travailleurs humanitaires avaient été emmenés dans la ville de Taunggyi, dans l'État Shan, qui est sous le contrôle de la junte. Un porte-parole de la junte n'était pas disponible dans l'immédiat pour un commentaire. Plus de 250 Thaïlandais, six Philippins et un Singapourien sont arrivés en Thaïlande ce week-end après avoir été évacués du nord de la Birmanie via la Chine, a indiqué le ministère thaïlandais des Affaires étrangères. "Récemment, certains pays ont demandé de l'aide à la Chine. D'un point de vue humanitaire, nous avons facilité l'évacuation par la Chine de leurs ressortissants dans le nord de la Birmanie", a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning, lors d'une conférence de presse. METTRE FIN À LA GUERRE La Chine, qui a d'importants intérêts économiques en Birmanie, a également exhorté "les parties concernées à faire passer les intérêts du peuple en premier, à cesser le feu et à mettre fin à la guerre dès que possible, à résoudre les différends par le dialogue et la consultation et à éviter l'escalade", a déclaré Mao Ning. L'Armée de libération nationale des Ta'ang (TNLA), qui a lancé la dernière offensive, a fait état de violents affrontements dans l'État Shan au cours du week-end et a déclaré que certains de ses combattants avaient été touchés par des "bombes à gaz contenant une arme chimique interdite au niveau international". Le groupe a déclaré que ses combattants avaient reçu des soins médicaux, mais n'a fourni aucune preuve pour appuyer ses accusations, rejetées par un porte-parole de la junte qui a cependant confirmé les combats. "Ils ont attaqué et l'armée a répondu. La TNLA a subi de nombreuses pertes et, comme d'habitude, elle a commencé à nous accuser d'avoir utilisé des gaz toxiques, etc." La junte a reconnu être confrontée à de "lourdes attaques" de la part des groupes d'insurgés et a ordonné à tous les membres du gouvernement et à ceux qui ont une expérience militaire dans la capitale de se préparer à servir en cas d'urgence. (Reportage des bureaux de Reuters, avec la contribution de Liz Lee et Ethan Wang, rédigé par Kanupriya Kapoor, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)