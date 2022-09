Birmanie : Des hélicoptères de l'armée tirent sur une école

(Reuters) - Au moins six enfants ont été tués et 17 autres blessés après que des hélicoptères de l'armée birmane ont tiré sur une école située dans un monastère bouddhiste, ont rapporté lundi des médias locaux et des résidents.

Dans un communiqué, la junte au pouvoir a déclaré avoir ouvert le feu après une attaque de groupes rebelles qui se cachaient dans le monastère et utilisaient le village pour transporter des armes dans la région.

Selon la junte, des forces de sécurité envoyées par hélicoptère ont effectué "une inspection surprise" et ont été attaquées par l'Armée de l'indépendance du Kachin (KIA), et les Forces de défense du peuple (PDF).

Reuters n'a pu vérifier de manière indépendante les détails des violences qui ont eu lieu vendredi dans le village de Let Yet Kone, dans la région centrale de Sagaing.

