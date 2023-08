Birmanie: 36 personnes disparues après un glissement de terrain dans une mine de jade

(Reuters) - Au moins 36 personnes auraient trouvé la mort dans une mine de jade du nord du Myanmar après avoir été emportées dans un lac par un glissement de terrain, ont rapporté lundi un secouriste et un journaliste local. L'accident s'est produit dimanche dans la ville isolée de Hpakant, centre de l'industrie du jade en Birmanie. Des pilleurs y risquent leur vie en fouillant la terre instable et les tas de décombres excavés par les compagnies minières, à la recherche de petits morceaux de la pierre semi-précieuse. Plus de 100 secouristes sont à la recherche de survivants, a déclaré par téléphone un membre de l'équipe de secours, qui a refusé d'être identifié pour des raisons de sécurité. Huit personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital dimanche. "Nous n'avons pas encore trouvé de corps, mais nous continuons à chercher", a-t-il ajouté. Citant des témoins, Tar Lin Maung, un journaliste local, a rapporté que le tas qui s'est effondré dimanche était haut d'environ 150 mètres. Les disparus auraient été emportés dans le lac par le glissement de terrain. "Il n'y a aucune chance qu'ils survivent dans ce lac boueux", a déclaré Tar Lin Maung. Les accidents sont fréquents dans les mines mal réglementées de Hpakant, qui a connu certaines des pires catastrophes minières d'Asie. En 2020, au moins 170 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain. La Birmanie produit environ 90% du jade mondial, dont de grandes quantités sont vendues en Chine. Selon des activistes, cette industrie rapporte chaque année des milliards de dollars à la junte au pouvoir en Birmanie et à ses alliés commerciaux. (Reportage Reuters ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)