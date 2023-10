BioNtech chute après des dépréciations chez Pfizer liées au COVID-19

BioNtech chute après des dépréciations chez Pfizer liées au COVID-19













PARIS/BERLIN, 16 octobre (Reuters) - BioNtech recule fortement en Bourse lundi en matinée après l'abaissement par Pfizer de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année sur fond de ventes plus faibles que prévu de ses vaccins et traitement du COVID-19. A la Bourse de Francfort, vers 08h05 GMT, l'action BioNtech chute de 7,52%, contre un repli de 0,32% pour le Dax et de 0,20% pour le Stoxx 600. Le groupe allemand, partenaire de Pfizer, a annoncé lundi anticiper un impact de 900 millions d'euros sur ses comptes du troisième trimestre en raison des dépréciations et autres charges enregistrées par le laboratoire américain. Ce montant représente la moitié de l'accord de partage des bénéfices bruts conclu entre BioNTech et Pfizer sur le vaccin Comirnaty contre le COVID-19 développé en commun par les deux groupes. BioNtech pubiera ses comptes trimestriels complets le 6 novembre. Publiant ses résultats et perspectives, Pfizer a annoncé vendredi prévoir une baisse de 13% de son chiffre d'affaires pour cette année, une réduction de coûts de 3,5 milliards de dollars via des suppressions de postes d'emplois et de dépenses. Le groupe américain avait dégagé en 2021 et 2022 un chiffre d'affaires record, dépassant notamment les 100 milliards de dollars l'an dernier, à la faveur d'une forte campagne vaccinale contre le COVID-19 à travers le monde. Dans les transactions hors séance, Pfizer plongeait d'environ 7% à la Bourse de New York. (Rédigé par Claude Chendjou, avec Rachel More, édité par Kate Entringer)