Bill Gates quitte le conseil d’administration de Microsoft

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a quitté vendredi le conseil d'administration du géant de l'informatique pour consacrer plus de temps à ses activités philanthropiques dans les domaines de la santé, de l'éducation et du changement climatique.

Le milliardaire et son épouse Melinda dirigent l'une des plus importantes organisations caritatives au monde, la Fondation Gates, qui dispose des milliards de dollars d'actifs et finance des programmes de santé à travers le monde pour lutter contre les maladies et la pauvreté.

Bill Gates a quitté la direction de Microsoft en 2008 et est resté président du conseil d'administration jusqu'en 2014.

"Ce fut un honneur et un privilège immenses de travailler et d'apprendre avec Bill pendant toutes ces années", a déclaré Satya Nadella, le patron de Microsoft.

(Munsif Vengattil à Bangalore, version française Arthur Connan)