Bill Gates acquiert une participation dans Heineken Holding

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Le milliardaire Bill Gates a acquis une participation de 3,76% dans Heineken Holding NV, la holding qui détient le brasseur néerlandais Heineken NV, selon un document réglementaire néerlandais. Les actions ont été achetées le 17 février auprès du groupe mexicain FEMSA, peut-on lire dans ce document. Selon un autre document réglementaire, également daté du 17 février, FEMSA a vendu la totalité des 18 millions de titres qu'il détenait dans Heineken Holding. Bill Gates a acheté 10,8 millions d'actions pour un montant de 883 millions d'euros au cours boursier actuel, ce qui a déclenché une obligation de divulgation en vertu des règles du marché boursier néerlandais. Lors d'une session de questions-réponses sur le réseau social Reddit en 2018, Bill Gates avait déclaré qu'il n'était "pas un grand buveur de bière". "Quand je me retrouve à quelque chose comme un match de baseball, je bois une bière légère pour me mettre dans l'ambiance de tous les autres buveurs de bière. Désolé de décevoir les vrais buveurs de bière." La Fondation Bill et Melinda Gates, l'oeuvre caritative lancée par le milliardaire et son ancienne épouse, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. (Reportage Toby Sterling, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)